◇パ・リーグソフトバンク6―5日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）昨季のパ・リーグ王者のソフトバンクは同2位の日本ハムとの打ち合いを制し、白星発進した。ソフトバンクは3本の本塁打を含む11安打で6得点、日本ハムも3本の本塁打を放ったが5得点。初回に3点を奪ったが日本ハムが逆転負けで開幕戦勝利を逃した。本紙評論家の有藤通世氏（79）が今年もパ・リーグを引っ張っていく2球団の開幕戦の戦いを分析した。