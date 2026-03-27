◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）松本が移籍後初安打を放った。「２番・中堅」で先発。６回１死、追い込まれながら村上の１５０キロ直球を中前にはじき返した。初回の第１打席では追い込まれてから５球連続ファウルで粘るなど１１球を投げさせ、四球で初出塁。泉口の右前打で三塁に進むと、ダルベックの遊ゴロ併殺打の間に生還し初得点もマーク。「いい勢いの中で出塁できたのは大きかったと思います