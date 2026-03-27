DeNAとの開幕戦で監督としての初勝利を挙げ、ウイニングボールを手にポーズをとるヤクルト・池山監督＝横浜ヤクルトの池山新監督が開幕戦で勝利を挙げた。4年目で初の開幕投手を務めた吉村が六回途中を2失点にまとめ、打線も2本塁打で得点を重ねた。最後は1点差で逃げ切り「しびれるね。最後、神頼みでお願いしますと目をつぶった」と振り返った。試合前のミーティングでは選手の緊張を和らげようと、池山監督自らがヤクルト飲