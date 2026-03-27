ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は4日目を終えた。西山貴浩（38＝福岡）は4日目4Rに6号艇で登場。潔く6コースから発進した。勢い良くブイ差しを決めてバックでグングン前進。先行する山口達を2Mでクルッと軽快に回して2着に浮上。予選突破を決めた。「SGでここまで出足がいいのは、なかなかないですよ」。そこまで言い切る極上の出足があるからこそ、大外から食い込めた。ペラ調整のかいもあって機力