政府は、3月の月例経済報告で、景気判断について、「緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある」と表現を変更しました。中東情勢の悪化による経済への悪影響はまだみられないとして基調判断は据え置きました。しかしドバイ原油価格が先月に比べて2倍に上昇していることから、輸入物価の押し上げが国内の企業物価や消費者物価に転嫁され個人消費の鈍化につながる可能性があると警戒感を示しています。原油の国際