◆卓球▽ノジマＴリーグ男子プレーオフ決勝（２７日、東京・代々木第二体育館）プレーオフ（ＰＯ）男子決勝が東京・国立代々木第二体育館で行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の東京が２季ぶり５度目の優勝を飾った。初優勝を狙った金沢を３―０で下し、第２試合では世界ユース選手権１９歳以下のシングルスを制した１６歳の川上流星が、相手エース・田中佑汰（２５）をフルゲームで撃破。新星の活躍で第４試合に控えた