プロ野球が２７日に開幕し、セ・パ６試合が行われた。各試合では３月のＷＢＣで日本代表として奮闘した選手も多く出場。激闘から短い調整期間で好結果を出した選手、悔しい結果に終わった選手さまざまだった。侍ジャパンメンバーで開幕戦に最も多くの選手が出場したのはソフトバンク。ＷＢＣでは不振だった近藤は日本ハム・伊藤から一発を放つなど、さすがの打撃技術を見せた。周東は無安打だったが、牧原大は決勝犠飛を含む２