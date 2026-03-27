◆パ・リーグソフトバンク６―５日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの伊藤大海投手が、６回途中９安打５失点、４奪三振で降板。負け投手とはならなかったが、リードを守れず「ちょっと打たれすぎというのはありますけど、要所要所で甘く入ったところをしっかり捉えられた」と振り返った。初回に清宮幸と万波の一発で３点のリードをもらったが、２回１死一塁から栗原に左中間への２ランを浴び、１点差とされた。