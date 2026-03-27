◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京Ｄ）阪神・森下翔太外野手が開幕戦で猛打賞をマークした。初回２死から巨人の開幕投手、ルーキー・竹丸の１４８キロ直球を左前へはじき返し、４回無死一塁からチェンジアップを捉えて左前打。９回には遊撃への内野安打で３安打目。チームは黒星スタートとなったが、森下にとっては上々の今季初戦となった。虎打線は、竹丸に６回１失点の好投を許し、プロ初勝利を献上し