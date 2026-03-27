◆パ・リーグロッテ３―１西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・サブロー監督（４９）が就任初勝利を挙げた。開幕投手に抜てきしたドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が５回７０球を投げて４安打、無失点、２奪三振の好投。球団新人では１９５０年の榎原好（えばら・よしみ）以来、７６年ぶり２人目となる新人開幕白星を挙げた。試合後、取材に応じたサブロー監督は「僕が勝ったことよりも、毛利が勝てたことがう