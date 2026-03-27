◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人・田中瑛斗投手（２６）が開幕戦でプロ初セーブをマークした。９回に登場し、無死一塁から「理想の打球」と４番・佐藤をシュートで遊ゴロ併殺。「１２球団で一番イヤな打線」と警戒する阪神の中軸を封じきった。開幕投手はドラ１の竹丸。プロ初先発で６回１失点と最高の投球を見せていた。初勝利の命運を握った最終回のマウンド。「やらかせねぇなって。絶対こ