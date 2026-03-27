◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が２７日、開幕戦で自身初となる開幕スタメンマスクをかぶった。新人の竹丸を６回１失点と好リードして「いつも通り投げていましたし、初回にヒット打たれたんですけどしっかり抑えて、いい流れでピンチもあったんですけど最少失点でしのげてよかったと思います」と振り返った。今季から主将に就任した岸田はこれが開幕初スタメン。「ジャイアン