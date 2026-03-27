ボートレース下関の「ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」は２７日、予選２日目が行われた。大沢普司（５１＝群馬）のＤランク７０号機は前検から足色低調。プロペラで上積みを図ったが、初戦は「曲がれなかった」で５着。初日後半は「乗れるようになったけど回ってからの足がなかった」と４着に終わり前途多難を予感させた。それでも１号艇の２日目５Ｒで逃げ切り反撃態勢。「足に寄せて行ったら乗り心地が落ちていた。ここからいつも