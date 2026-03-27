ドル高基調継続＝ＮＹ為替序盤 27日のドル円はロンドン午前に159.98円まで上昇。イラン紛争を睨み、リスク警戒からの有事のドル買いが継続した。節目の160円手前の売りが上値を抑えると、いったん調整の動きが入ったが、159.70円台までの押し目にとどまっており、ドル高基調が継続している。 NY原油先物が東京午前の92ドル近くから97ドル台まで上昇しており、イラン紛争を受けた警戒感が印象的な展開となっている。米10