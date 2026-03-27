◇パ・リーグ楽天10ー0オリックス（2026年3月27日京セラD）楽天の荘司康誠投手（25）が、自身初の開幕投手を務め、8回4安打無失点。ヒーローインタビューで「イーグルスは必ず優勝する。ファンの皆さんもついてきてください」と力強く宣言した。4年目で務めた初の大役でチームに23年以来、3年ぶりとなる開幕戦白星をもたらした。直球は最速155キロを計測し、毎回の9奪三振。「真っすぐでしっかりと差し込めて、他の球も