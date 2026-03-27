漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。かつみ（63）との結婚記念日を報告した。さゆりは「今日結婚30周年真珠婚迎える事ができましたぁ〜」と報告し婚礼写真や結婚式の写真などを披露。「30年前の今日借金がいっぱいで結婚式なんて出来ると思ってなかった私達に吉本と日航ホテルがコラボして『結婚でんねん』というの始めるからモデルケースで式するか？って言って頂いて夢