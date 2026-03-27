B&ZAIの本郄克樹さん（27）が、早稲田大学大学院創造理工学研究科の博士課程を修了し、STARTO ENTERTAINMENT所属タレントとして、初の博士号を取得しました。本郄さんは、2017年に早稲田大学創造理工学部に入学。2021年に同大学を卒業し、早稲田大学大学院創造理工学研究科へと進みました。2023年には修士課程を修了し、博士課程へ進学。学部から9年間で、最短年数ストレートでの博士号取得となりました。授与式を