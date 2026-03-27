◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京Ｄ）阪神が巨人のドラフト1位左腕・竹丸（鷺宮製作所）にわずか3安打で無得点と抑え込まれ、プロ初勝利を献上した。0―2の4回無死一、三塁で主砲・佐藤輝が低めチェンジアップにタイミングがあわず空振り三振。これを含め、竹丸に3打数無安打と封じ込まれた。「良いピッチャーでした。良いピッチングをしていたと思います」とその実力を認めた。唯一、竹丸からマルチ安打