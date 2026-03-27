◇パ・リーグ楽天10ー0オリックス（2026年3月27日京セラD）楽天は4番に座った新助っ人マッカスカーが2安打4打点と打線をけん引した。初回1死二、三塁、2回2死二、三塁でいずれも2点二塁打。チームを序盤での大量得点に導いた。身長2メートル3センチ、体重113キロの大型外野手。27歳のマッカスカーは「僕にとっても、チームにとっても素晴らしい開幕戦だった」と笑顔で話した。打線はともに開幕戦の球団最多記録を更