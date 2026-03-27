ウクライナのゼレンスキー大統領は、イランから攻撃を受けている中東サウジアラビアのムハンマド皇太子と会談し、防衛協力に関する協定に署名したと明かしました。ゼレンスキー大統領は27日、SNSで、サウジアラビアのムハンマド皇太子と会談し、防衛協力に関する協定に署名したことを明らかにしました。サウジアラビアはアメリカ・イスラエルと交戦するイランからドローン攻撃を受けていて、会談では中東情勢やエネルギー分野での