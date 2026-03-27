フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が27日、キャスターをテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。開幕戦でメジャー初本塁打を放ったホワイトソックス村上宗隆内野手についてコメントした。村上はブルワーズ戦に「6番一塁」でスタメン出場し、デビュー戦で豪快な初アーチ。一方でチームは14対2で大敗となった。この結果について松岡朱里アナウンサーが「開幕デビュー戦を見事な初ホームランで飾りまし