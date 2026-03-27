[3.27 J1百年構想リーグWEST第5節 神戸2-1広島 ノエスタ]ヴィッセル神戸が劇的な逆転勝ちでJ1百年構想リーグWESTの首位に立ったのに対し、サンフレッチェ広島は3連敗となった。昨季まで率いたミヒャエル・スキッベ監督が率いる神戸に逆転負けした。ただチャンスがなかったわけではなく、後半4分にFW木下康介のゴールで先制。しかし同16分の木下のゴールはオフサイドで取り消しなり、同39分には不運なPK判定から失点した。DAZ