開幕戦ではＷＢＣに出場した投手に苦しい投球が相次いだ。日本代表「侍ジャパン」のメンバーで、開幕投手を務めたオリックス・宮城大弥投手、日本ハム・伊藤大海投手は厳しい結果に終わった。宮城は自己ワーストタイ１回２／３で８失点ＫＯ。楽天打線に対して初回に１死二、三塁のピンチから楽天４番のマッカスカーに先制２点適時二塁打を許すと、二回には味方の失策も絡み２死満塁から３番ボイトに２点適時二塁打、さらに４番