プロ野球は２７日、セ、パ両リーグで開幕し、２年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は昨季リーグ覇者の阪神を破り、白星発進した。パ・リーグでは３連覇に挑むソフトバンクが日本ハムとの接戦を制した。ソフトバンク６―５日本ハム（パ・リーグ＝２７日）――ソフトバンクが２年ぶりの白星発進。四回までに本塁打３本で２度追いつき、同点の八回に牧原大の犠飛で決勝点を挙げた。日本ハムは３年ぶりの黒星スタート。◇ロッテ３―