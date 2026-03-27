◇パ・リーグ楽天10ー0オリックス（2026年3月27日京セラD）楽天打線が、球団創設22年目で開幕戦初となる2桁得点。先発全員安打の16安打10得点で、自身初の開幕投手を務めた荘司を強力に援護した。4番で起用された新助っ人のマッカスカーは初回、2回と2打席連続で2点二塁打を放ち、2安打4打点で打線をけん引。難敵の宮城を1回2/3、8失点でKOし、「僕だけじゃなく、1番から最後まで全員が打って素晴らしい試合だったよ」と