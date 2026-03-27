テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が２５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」を更新。ゲストのキングコング・西野亮廣がドッキリ企画「【ガンギマリ】キングコング西野が夢の話を聞いてイきたいだけのプペルオーディションドッキリ」に挑んだ。進行したのは、西野が夢の話でキマりたいだけドッキリ。夢の話を打ち明けられる度に尋常じゃないトランス状態に入ってしまう西野に対する若手女性タ