巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が２７日の開幕戦・阪神戦（東京ドーム）に「１番・左翼」で先発出場し、初回に１２球団最速１号ソロ弾を叩き込んだ。開幕初日から本拠地で豪快弾を見せつけた。キャベッジは初回に相手先発・村上の２投目・内角低めの直球をすくい上げると、打球は右翼スタンドへ。グラウンド上でけたたましく吠えた。背番号１３は、球団では１９年ぶりとなる開幕先頭打者弾を放ったことに「もう最高