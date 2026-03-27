ソフトバンクは日本ハムとの開幕戦（２７日＝みずほペイペイ）に６―５で競り勝った。昨年、優勝争いを繰り広げたライバル球団に勝利し、幸先のいいスタートを切った。そんな中、小久保監督は試合中の「謝罪」を明かした。初回だった。先頭の周東佑京外野手（３０）が外野へはじき返した打球に相手の中堅・矢沢が飛び込んだ。ギリギリのプレーに審判はアウトを宣告。リプレー映像では打球がグラウンドに落ちているようにも見え