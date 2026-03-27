阪神のエース・村上頌樹投手（２７）が２７日に巨人との開幕戦（東京ドーム）に先発。２年連続の大役を任された右腕だったが６回１０１球を投げて５安打３失点と奮わなかった。立ち上がりから?新Ｇ打線?の勢いに飲まれた。初回は先頭キャベッジに２球目の１４４キロの直球をすくい上げられ、右翼スタンドに突き刺さる先制ソロを被弾。さらに２番・松本には１０球粘られた末に四球を許し、無死一、三塁から併殺の間に１点を追加