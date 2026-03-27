巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が２７日の阪神戦（東京ドーム）に「４番・一塁」で先発出場。４回に来日１号ソロを放った。第２打席で、相手先発村上のスライダーをとらえる。打球はバックスクリーン直下の中堅フェンスを越え、９７代４番打者は早くも１号ソロを記録。試合後には「主軸を担うことに関しては慣れてるので、嫌なプレッシャーではなくて、心地よい重圧の中でプレーできたと思います」と充実した表情で語