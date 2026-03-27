MA55IVE THE RAMPAGEが、初の日本武道館公演＜MA55IVE UNION at 日本武道館＞を6月10日に開催することが決定した。このニュースは、3月27日に愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)で行われたTHE RAMPAGEの全国ツアー＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”＞のMC内で映像と共に発表となった。発表直後のMCでYAMASHO(山本彰吾)は「昨年、めちゃくちゃゲストがいるアルバムを作ってツアーを回ったんですけど、絶対大きなところ