【モデルプレス＝2026/03/27】エイベックス・マネジメント株式会社に所属する4人組アイドルグループ・わーすたが、3月27日に開催された、わーすた11周年公演「The World Standard〜君と◆世界じゅう！1周年！〜」（◆はハートマーク）のライブ内MCにて、今冬でのグループ解散を発表した。【写真】デビュー前に解散したアイドルグループ◆わーすた、解散発表わーすたは廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香の4人組デジタルネ