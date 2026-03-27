3月29日22時に最終話放送・配信となる織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）のシリーズ続編が制作されることが決まった。【動画】漢たちの生き様を映した『北方謙三 水滸伝』本編映像本作は、シリーズ累計発行部数1160万部を超える北方謙三の大河小説『水滸伝』を映像化。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市らのキャストが集結し、腐敗し