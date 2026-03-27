春へ向けて洋服を新調するなら、ボートネックデザインとほどよいフィット感で、着るだけでキレイ見えを狙える【GU（ジーユー）】の新作リブTがおすすめです。ジャケットやジレのインナーとしても着回せるため、服装選びに迷ったときも頼りになりそうです。今回は、そんなリブTを使ったスタッフさんの「春コーデ」を紹介。大人可愛い着こなしやアーバンカジュアルスタイルなど、ミドル世代もマ