ロックバンド・Redhair Rosy（読み：レッドヘアーローシー）が念願の初ワンマンライブで、メジャーデビュー決定の発表を行なった。本日3月27日大阪・梅田QUATTROで開催された＜Redhair Rosy 1st ONE MAN LIVE『turn red』＞が大盛況で終了し、メジャーデビューの発表、そして終演後にはエンドロールの中で、初となるアニメ作品のオープニングテーマのタイアップ、そしてファン待望のライブツアーの開催が決定と盛りだくさんの告知