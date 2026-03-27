◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人・泉口友汰内野手が開幕戦から２安打をマークした。「３番・遊撃」で自身初の開幕スタメン。１―０の初回無死一塁で相手先発・村上の２球目をヒットエンドランで右前打とし、直後の追加点につなげた。６回は１死一塁で村上の１４５キロに反応し、左中間フェンス直撃の二塁打。得点にこそつながらなかったが、開幕戦から存在感を示した。昨季は村上に９打数４