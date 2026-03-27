◇セ・リーグ広島―中日（2026年3月27日マツダスタジアム）広島のドラフト2位・斉藤汰直（22＝亜大）がプロ初登板で1回を無失点と好投した。1点ビハインドの6回に2番手で本拠地・マツダスタジアムのマウンドに登場。先頭の石伊を一ゴロに打ち取ると村松には中前打を浴びたものの、柳の投手前の送りバントを処理して2死とし、続くカリステを中飛に抑えた。斉藤はオープン戦で7試合に登板して防御率3・38と奮闘し、開幕