予備校講師でタレントの林修（60）が26日放送のNHK「マップタイムトラベル」に出演。「若気の至り」で購入したものを明かした。この日は「渋谷はなぜ若者の街に?」をテーマに番組が進行。若者文化が広まるきっかけの一つが、1973年にオープンした渋谷PARCOと紹介。林は「今だから、若気の至りだから言いますけど、どうしても欲しくてPARCOで紫のスーツを買ったんですよ」と告白。だが「新宿を歩いていたら、“夜の方々”