TCK特別区競馬組合は27日、東京シティ競馬の令和7年度（全98日間）総売上金は2075億2283万2110円、1日平均売得金は21億1757万9920円で、いずれも過去最高額だったと発表した。総売上金は対前年比101.8％、1日平均売得金は同102.9％だった。トゥインクルレース40周年を迎える令和8年度は4月13日に開幕。全98日間の開催を予定している。