日本ハムとの開幕戦に勝利し、タッチを交わすソフトバンクナイン＝みずほペイペイドームプロ野球は27日、レギュラーシーズンが開幕した。パ・リーグは昨季、日本一に輝いたソフトバンクが、みずほペイペイドームで日本ハムに6―5で逆転勝ちした。ロッテは西武に3―1で競り勝ち、先発したドラフト2位新人の毛利が初勝利を挙げた。楽天はオリックスに10―0と大勝した。セ・リーグでは巨人がリーグ2連覇を目指す阪神を3―1で下