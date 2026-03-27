『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“収穫シーズン”のワカメに打撃巡視船から重油流出」についてお伝えします。◇◇◇ラーメンやおにぎりの具材など、ワカメの収穫シーズンを迎えている宮城県の海で今…ワカメ漁師「ワカメ漁をしていたら油が海上から流れてきた」水面に浮かんだ油の膜。塩釜港を中心に、多いときは直径およそ2.7キロの範囲に、油1キロリットル以上が広がりました。宮城海上保安部によりま