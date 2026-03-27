◇プロ野球セ・リーグ広島6×-5中日(27日、マツダスタジアム)中日が広島に大逆転負けで開幕戦黒星スタートとなりました。初回、1アウトから3連打で満塁としますが、後続倒れて無得点。それでも2回は先頭の石伊雄太選手が二塁打を放つと、続く村松開人選手がタイムリー三塁打を放ち、先制に成功します。さらに1アウト3塁からカリステ選手がセンターへのタイムリーを放ち、床田寛樹投手から2点を奪いました。援護を受けた柳裕也投