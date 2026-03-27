大迫勇也が試合を決定づけた。３月27日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第５節（延期分）で、３位のヴィッセル神戸は７位のサンフレッチェ広島とホームで対戦。２−１の逆転勝利を飾った。ベンチスタートとなった大迫は後半開始と同時に投入されると、１−１のタイスコアで迎えた90＋４分に結果を残す。左サイドからのクロスにファーサイドで反応した広瀬陸斗のヘディングシュートがポストを叩く