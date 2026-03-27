還暦前後、アラ還にして一人暮らしの女性たち。なんだか生気のない人もいれば、過去にはいろいろあったものの、「今」を生きて輝いていると思える人もいると、年下女性たちは感じている。どこがどう違うのだろうか。【マンガ】「熟年離婚」の重すぎる副作用。50代女性「結局、離婚したら食べていけないのは私」とため息いつでもご機嫌な60歳先輩女性「うちの会社は65歳定年なんです。バリバリに働いている今年還暦の独身先輩女性は