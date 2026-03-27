All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅名」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「奈良県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う奈良県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：櫟本／87票2位は「櫟本」でした。天理市にあるJR西日本・桜井線の駅で、「いちのもと」と