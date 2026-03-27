ゴールデンボンバー・喜矢武豊さんのスタッフ公式アカウントは3月27日、投稿を更新。喜矢武さんの女装ショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】喜矢武豊の女装姿「どこのアイドルの子って思ってたら」同アカウントは「2026年2月月刊ボンバーのオフショットです」とつづり、2枚の写真を投稿。喜矢武さんの女装ショットです。喜矢武さんは黒髪ボブのヘアスタイルにセーラー服を着用していますが、とてもよく似合っています