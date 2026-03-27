歌手のGacktのバックバンドなどで活躍するギタリストのChachamaruこと藤村幸宏（65)が27日、自身のXを更新。退院したことを報告した。「帰ってきました」と投稿し、文書を公開。「退院しました！！！術後も順調とのことで、2カ月近い入院生活から下界についに戻ってきました！」と退院を報告した。「皆さんの心配や激励、そして祈り！とてもとても支えになり、ここまで乗り越えることが出来ました！ほんとうにありがとうござ