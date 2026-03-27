◇パ・リーグ日本ハム5―6ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）日本ハムはソフトバンクに打ち負け、3年ぶりの黒星発進となった。両軍3人ずつ本塁打を放つ展開。5―5の8回に牧原大に決勝右犠飛を許し、競り負けた。先発の伊藤は3本塁打を浴びるなど5回2/3を9安打5失点と粘れなかった。新庄監督は開幕投手を任せた右腕について「打たれましたけどね。いい調整していても、打たれる時は打たれる。この開幕っていう