◇セ・リーグ中日5―6広島（2026年3月27日マツダ）中日は延長10回にサヨナラ負け、3年ぶりの開幕白星を逃した。6番手で登板した勝野が2死一、二塁から広島ドラフト3位・勝田成に右翼線へサヨナラ打を浴びた。まさかの展開だ。4点リードの9回に4番手で登板した新助っ人のアブレウが大誤算。無死満塁の大ピンチを招いた。1死後に代打・モンテロに中前2点打、なおも一、二塁でドラフト1位新人・平川に左翼線へ2点二塁打を許