◇セ・リーグ西武1ー3ロッテ（2026年3月27日ZOZOマリン）西武のドラフト1位・小島がチームとして06年の炭谷以来、20年ぶりの新人開幕スタメンマスクを務めた。3回には明大時代の同期でロッテのドラフト2位・毛利からプロ初安打もマーク。「毛利から打てたので良かった。いいところに飛んでくれた」と振り返った。この日、毛利とは2回対戦して2打数1安打。3回には右前打を放ったが、5回は右飛に打ち取られた。学生時代に